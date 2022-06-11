الرئيس الفنزويلي من طهران: سنعزز تعاوننا العسكري مع إيران وسنواجه العالم الجديد

2022/06/11 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو،

اليوم السبت، أن بلاده ستعزز تعاونها

العسكري مع إيران، لافتا إلى أن فنزويلا

ستستعين بخبرات إيران في الكثير من

المجالات، منها النفط والتجارة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك

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