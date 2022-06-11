2022/06/11 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثارت لقطات لرجال يعتدون بالضرب على نساء في مطعم في مدينة تانجشان في شمال شرق الصين، غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.اللقطات المفزعة دفعت وسائل الإعلام الحكومية إلى المطالبة بمعاقبتهم، وأشعلت الجدل من جديد حول طريقة معاملة النساء.ويظهر في اللقطات المصورة التي سجلتها كاميرات المراقبة وانتشرت على منصة ويبو الصينية […]

ظهرت المقالة تحرش واعتداء وحشي..



يشعل الغضب في الصين أولاً على ايرث نيوز.

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