مصرع ضابط بحادث سير جنوبي تكريت

2022/06/11 | 17:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع ضابط في جهاز الأمن الوطني، بحادث سير، جنوبي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لوكالة خبر برس (واخ) إن “ضابطاً في جهاز الأمن الوطني، منسوب الى مديرية أمن نينوى، تعرض لانقلاب عجلته المدنية في منطقة مكيشيفة، جنوبي تكريت، في طريق عودته الى المنزل، من بغداد الى الموصل، مركز محافظة نينوى، ما أدى الى وفاته في الحال”.

وأضاف المصدر أن “قوة أمنية هرعت الى مكان الحادث، ونقلت جثته الى مستشفى قريب، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث”.

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