الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الثالث



الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الثالث
2022/06/11 | 17:41 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: حسن الجنابي - وزير سابق .. من كتاب

سينشر قريباً

 

لقد كانت ممارسات البعث ومواقفه مع

الدول الأجنبية انعكاساً لمواقفه

الداخلية من القوى السياسية والوطنية

الأخرى.

فمواقف البعث كانت تقوم على

أساس

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