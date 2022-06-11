2022/06/11 | 17:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن الجنابي - وزير سابق .. من كتاب

سينشر قريباً

لقد كانت ممارسات البعث ومواقفه مع

الدول الأجنبية انعكاساً لمواقفه

الداخلية من القوى السياسية والوطنية

الأخرى.



فمواقف البعث كانت تقوم على

أساس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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