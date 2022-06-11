الدبلوماسية العراقية بعد 2003 إعادة توجيه أم ضياع البوصلة ؟ - الجزء الثاني

2022/06/11 | 17:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن الجنابي - وزير سابق

كانت الخارجية العراقية في عهد البعث

حتى سقوط نظامه عام 2003 ذات توجهات واضحة

وبرامج محددة بإعتباراتٍ كثر، منها

اعتبارات إيديولوجية الطابع، نابعة من

«مبادئ» البعث ومنطلقا

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