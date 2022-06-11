“تيليغرام” سيطلق خدمة اشتراك مع ميزات حصرية

2022/06/11 | 17:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مؤسس “تيليغرام” بافيل ديروف أن التطبيق سيطلق خطة اشتراك تسمى “Telegram Premium” في وقتٍ ما من هذا الشهر.وعلى الرغم من عدم ذكره فوائد محددة، قد تأتي مع الاشتراك، إلا أنه صرح أن هذه الخطة ستمنح المستخدمين الذين يدفعون ميزات وسرعة وموارد إضافية، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث عروض التطبيق. وأوضح أن الكثير من المستخدمين […]

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