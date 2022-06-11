2022/06/11 | 17:55 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6TdkVkwBqoM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحل شيخ المعلقين الرياضيين مؤيد البدري ..لكن العراقيين لن ينسوا صوته في الرياضة في أسبوع | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحل شيخ المعلقين الرياضيين مؤيد البدري ..لكن العراقيين لن ينسوا صوته في الرياضة في أسبوع | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).