رسالة حادّة يوجهها شقيق عادل إمام لمروجي شائعات وفات الزعيم

2022/06/11 | 17:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

وجّه شقيق عادل إمام، رسالة حادّة لمروجي شائعات وفاة الزعيم، مؤكداً على انه حال حدوث أي تطورات سيتم الإعلان عنها من أسرته وليس من منصات التواصل الاجتماعي.

شائعات وفاة عادل إمام تتردد من وقت لآخر، وهو ما تسبب في حالة من الضيق لأسرته، خاصة شقيقه عصام، الذي وجّه رسالة حادّة لمروجي هذه الشائعات.

وقال عصام إمام إن “الأخبار تؤثر على الزعيم وعلى عائلته، لعدم صحتها”.



مطالبًا “بعدم نشر أخبار إلا من خلال تصريحات على لسان أسرته فقط”، كما أكد على “أنه لا أساس من الصحة لما يتردد حول تدهور الحالة الصحية للزعيم”.

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