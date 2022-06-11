2022/06/11 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، الحداد على روح رئيس الاتحاد الأسبَق مؤيد البدري لمدة ثلاثة أيام. وقال اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم أعلن حداداً على روحِ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم الأسبَق والقامَة الرياضيّة الشامِخة (مؤيد البدري) الذي وافتهُ المنية اليوم، ولمدة ثلاثة أيامٍ ابتداءً من اليوم السبت". وأضاف البيان، "سيرتدي اللاعبون في جميعِ المُسابقات التي يقيمها الاتحادُ في الأسبوعِ الحالي الشاراتَ السوداء حزناً على وفاةِ الرمْز الرياضي (مؤيد البدري).ويبتهلُ الاتحاد ويرفعُ أكُفَ الدعاء إلى الباري -عزّ وجلّ- أن يتغمد المرحوم بوافرِ رحمته ويسكنه فَسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسُلوان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يعلن الحداد على روح "البدري" لمدة ثلاثة أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يعلن الحداد على روح "البدري" لمدة ثلاثة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).