2022/06/11 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني لعلّ من مزايا ثورة 14 جانفي 2011 – وهي كثيرة- إثارة قضايا لم تكن تخطر ببال أحد في العهد السّابق.



ولعلّ أهمّ قضيّة أصبحت تشغل بال المثقفين والمفكّرين والنّخب السّياسيّة على حدّ سواء في الأشهر الأخيرة هي طبيعة الثّقافة المنشودة.



ويستمدّ هذا السّؤال مشروعيّته من دور الثّقافة في طرح قضايا تستجيب للواقع المعيش، وتجيب عن أسئلة حارقة وتُسهم في نحت إنسان جديد يختلف عن النّموذج الّذي صاغته سياسات العقود ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثقّف والثّقافة البديلة - إبراهيم العثماني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثقّف والثّقافة البديلة - إبراهيم العثماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).