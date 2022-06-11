وعدها بالكتابة إليها لآخر مرة - فاطمة الفلاحي

2022/06/11 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي قراءة في رواية ليطمئن قلبي أدهم الشرقاوي وعدها بالكتابة إليها لآخر مرة وأما قبل وأما بعد كارثة لغته كانت أنيقة وفارهة.قرأت رواية (ليطمئن قلبي) مصادفة، أنا على علم بثقافة الكاتب ولغته القوية في السرد وسهولة التنقل بين الأحداث، لكن في هذه الرواية غير، ستجعلك منبهر أمام إدارته هذا الكم الهائل من الأحداث بحرفية عالية وبإتقان مبهر، سواء في السرد أو في معالجته للموضوعات المطر ......





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