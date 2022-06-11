"حددت الحل الوحيد".. الصحة تدق ناقوس الخطر: لا يوجد لقاح للحمى النزفية

2022/06/11 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن عدم وجود علاجات لمصابي فيروس الحمى النزفية، مبينة ان الحل الأمثل هو الوقاية منه.

وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الجهات الصحية المختصة اخذت الإجراءات الخاصة منذ فترة لمواجهة ارتفاع الإصابات بمرض الحمى النزفية، خصوصاً ان هناك ارتفاعا كبيرا بهذه الإصابات إضافة الى ارتفاع حالات الوفاة".

وأضافت ان "مواجهة مرض الحمى النزفية يقع أيضا على عاتق وزارة الزراعة، فهي الجهة المختصة في توفير المبيدات التي تقتل الحشرات التي تسبب بمرض الحمى النزفية للحيوانات، والتي هي دائما ما تكون ناقلة للمرض للإنسان".

واشارت فلاح الى انه "ليس هناك أي لقاح خاص لهذا المرض، رغم ان المرض منتشر ونسجل إصابات فيه داخل البلد وفي باقي دول العالم منذ سنوات طويلة، لكن التصدي لهذا المرض يكون من خلال الإجراءات الوقائية، فهذا الحل لمواجهة هذا المرض مع عدم وجود لقاح خاص ضده، ".

وتابعت انه "على كافة المواطنين المساهمة في مواجهة هذا المرض من خلال الإجراءات الوقائية والإسراع في مراجعة المؤسسات الصحية في حال ظهور أي من اعراض هذا المرض على أي شخص".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، عن إحصائية جديدة بعدد وفيات وإصابات الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان إن "الوزارة سجلت منذ بداية هذا العام 162 إصابة بمرض الحمى النزفية من بينها 27 حالة وفاة".

واشار الى أن "نصف حالات الاصابة تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل اول حالات الوفاة في اربيل "، مؤكدا "اهمية ان تكون هناك توعية للمواطنين من هذه المرض".

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