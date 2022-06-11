موجة جديدة من كورونا تؤجّل إعادة فتح المدارس في بكين

2022/06/11 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الصينية، أن معظم تلامذة بكين لن يعودوا إلى مدارسهم الأسبوع المقبل مثلما كان مقررًا، بسبب موجة إصابات جديدة بكورونا.وقال المتحدث باسم بلدية بكين شو هيجيان في مؤتمر صحافي، السبت، إن معظم تلامذة المرحلتين الابتدائية والثانوية “سيواصلون الدراسة عن بُعد من منازلهم” اعتبارًا من الإثنين المقبل.ويناقض هذا الإعلان، بشكل جزئي، […]

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