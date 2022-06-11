الحداد لمدة ثلاثة أيام على روح الرمز الرياضي مؤيد البدري

2022/06/11 | 18:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، الحداد على روح رئيس الاتحاد الأسبَق مؤيد البدري لمدة ثلاثة أيام.

وقال اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “الاتحاد العراقي لكرةِ القدم أعلن حداداً على روحِ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم الأسبَق، والقامَة الرياضيّة الشامِخة (مؤيد البدري) الذي وافتهُ المنية اليوم، ولمدة ثلاثة أيامٍ بِدءاً من اليوم السبت”.

وأضاف البيان، “سيرتدي اللاعبون في جميعِ المُسابقات التي يقيمها الاتحاد في الأسبوعِ الحالي الشارات السوداء، حزناً على وفاةِ الرمز الرياضي (مؤيد البدري).



ويبتهل الاتحاد ويرفع أكُفّ الدعاء إلى الباري -عزّ وجلّ- أن يتغمد المرحوم بوافرِ رحمته، ويسكنه فَسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

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