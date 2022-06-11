في بلاد القمقم والمارد

2022/06/11 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

العام 1977 كان الرئيس الصيني "دنغ هسياو

بنغ" يلقي خطاباً أعلن فيه انتهاء

"الثورة الثقافية الكبرى" التي دامت عشر

سنوات.



وقف أحد الحاضرين وكان يحمل

منشوراً ليسأل: وماذا سنفعل بهذه

التعال

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