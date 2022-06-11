حيدر (المغدور) !

2022/06/11 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

أعرف أن الموت حقّ، ولا مَنَاص منه،

هكذا تعلمتُ أن تكون معادلة الحياة،

ولكن أن يكون الموت بهكذا طريقة بشعة

ومؤسِفة، طريقة القتل مع سبق الإصرار،

فهذا الذي لا يمكن أن تنفع معه لا الدمو

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