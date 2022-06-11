2022/06/11 | 18:12 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
جيهان بابان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التغير المناخي قضية أمن قومي و بيئي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جيهان بابان
يتفق جميع العلماء ان لم يكن اغلبهم على
أن التغير المناخي هو أكبر التحديات
التي تواجه البشرية في هذا القرن و على
ضوء التعامل معها سيتحدد مستقبل كوكب
الأرض و مصير الأنسان و كافة ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التغير المناخي قضية أمن قومي و بيئي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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