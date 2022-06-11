التغير المناخي قضية أمن قومي و بيئي

2022/06/11 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.جيهان بابان

يتفق جميع العلماء ان لم يكن اغلبهم على

أن التغير المناخي هو أكبر التحديات

التي تواجه البشرية في هذا القرن و على

ضوء التعامل معها سيتحدد مستقبل كوكب

الأرض و مصير الأنسان و كافة ال

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