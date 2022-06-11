مدارس طينية وقطع كيلومترات للتعلم.. برلماني يستغرب حال ذي قار: نحن في سنة 2022!

2022/06/11 | 18:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو مجلس النواب داخل راضي اليوم السبت، أن محافظة ذي قار تشهد وضعاً خدمياً سيئاً، وسط خلافات بين حكومتها المحلية وبغداد.وقال راضي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “محافظة ذي ذي قار، ما تزال فيها مدارس طينية ونحن في العام 2022، إضافة إلى أن بعض الطلبة يقطعون مسافات تقدر بـ 6 […]

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برلماني يستغرب حال ذي قار: نحن في سنة 2022! أولاً على ايرث نيوز.

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