أوكرانيا تخسر يوميا 100 إلى 150 جنديا في معارك الشرق

2022/06/11 | 18:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..على وقع استعار المعارك شرقي أوكرانيا، شدد مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، ألا خيار أمام قوات بلاده سوى تحرير كافة المدن الأوكرانية كما أكد في مقابلة أن القوات الروسية فوجئت بقدرات القوات الأوكرانية، ولم تكن لديها معلومات كافية عن الجيش الاوكراني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..عدد […]

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