ضمّ الحلبوسي والخنجر .. بارزاني يستقبل وفداً من تحالف السيادة

2022/06/11 | 18:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

التقى الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، في مقره بمصيف صلاح الدين، وفداً رفيع المستوى من تحالف السيادة، ضم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس التحالف خمیس الخنجر.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني اليوم، أنه قد تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر تطورات العملية السياسية الجارية.

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