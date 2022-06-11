مطاعم ماكدونالدز تغادر روسيا وسلسلة جديدة تحل محلها.. كيف يبدو شعارها؟

2022/06/11 | 18:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختفت الأقواس الذهبية الشهيرة لماكدونالدز رسميًا في روسيا، ونحن الآن نلقي نظرة أولى على الشعار، لمطعم الوجبات السريعة الروسي الجديد الذي سيحل محلها.

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