الاتحاد الأوروبي يحدد موعد البت في طلب العضوية الأوكراني

2022/06/11 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، خلال زيارة مفاجئة لكييف، السبت، برد "الأسبوع المقبل" بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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