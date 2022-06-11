المباشرة بتطوير شارع لتخفيف الزخم المروري جنوب بغداد

2022/06/11 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت، المباشرة بتطوير شارع "الحارث بن كلدة" كمنفذ جديد لمنطقة الدورة من جهة علوة الرشيد وتخفيف الزخم عن مدخل بغداد - بابل.

وذكرت الأمانة في بيان، أن "امين بغداد عمار موسى كاظم اطلع خلال جولته الميدانية على اعمال المباشرة بتطوير واكساء شارع الحارث بن كلدة القريب من ساحة علوة الرشيد لتحويله كمنفذ جديد لمنطقة الدورة وتخفيف الزخم عن طريق بغداد بابل"، مبينة أن "اعمال تطوير الطريق الذي يبلغ طوله 4.5 كم، وعرضه 12م، تتضمن قشط وحدل الطريق وفرشه بمادة السبيس وتسويته وتهيئته للاكساء".

وأضاف، أن "امين بغداد اطلع ايضاً على عمل مكبس جمع ونقل النفايات الخاص ببلدية الدورة"، موجها "بتشجير محيط المكبس، والاهتمام بقطاع النظافة، ومضاعفة جهود غسل وتنظيف الشوارع ورفع المخلفات وديمومة عمل الآليات التخصصية لخدمة أهالي المنطقة".

وأشار إلى أن "امين بغداد زار متنزه حديقة المسابقة الواقع في محلة 840، واطلع ايضاً على عدد من المناطق الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لدائرة بلدية الدورة".

وأكد البيان أن "امين بغداد وجه بزيادة المساحات الخضراء وانشاء حدائق عامة جديدة وصيانة وادامة المتنزهات وفتحها امام المواطنين لتكون متنفسا للعائلات".

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