ملتقى النبأ للحور يناقش دور النخب الجامعية في التنمية السياسية

2022/06/11 | 18:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباينت آراء المشاركين حول قوة الدور الذي تؤديه النخب الجامعية.

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