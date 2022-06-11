مصفى حديثة.. أعمال تطوير لرفع الإنتاج إلى 36 ألف لتر بنزين يومياً

2022/06/11 | 18:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي

حدد مدير مصفى حديثة حسان مرضي عبد العزيز، اليوم السبت، الإيجابيات والمكاسب المتحققة من تنفيذ مشروع تطوير المصفى، مؤكداً أنه سيسهم بزيادة إنتاج البنزين إلى 36 ألف لتر يومياً وتغطية جزء من حاجة السوق المحلية.

وأوضح عبد العزيز في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المشروع سيسهم ايضا بتقليل الاستيراد عبر اضافة وحدات الهدرجة وتحسين بنزين المصفى الحالي"، لافتا الى أن "الطاقة التكريرية الحالية لمصفى حديثة تبلغ 16 الف برميل في اليوم".

وأضاف، "تقوم شركة المعدات الهندسية الثقيلة ضمن أعمال التطوير بتصنيع ونصب وحدتين اضافيتين، تبلغ طاقة كل وحدة 10 الاف برميل في اليوم، لتصبح الطاقة المستقبلية للمصفى 36 الف برميل يومياً"، مؤكدا أن "نسب انجاز المشروع تجاوزت 50%".

وتابع عبد العزيز، أن "مشروع التطوير يتم بحسب قرار مجلس الوزراء المرقم (44) الذي تمت بموجبه الموافقة على التعاقد المباشر مع شركة أميركية لتنفيذ عقد إكمال التصاميم الأساسية كمرحلة أولى، وتنفيذ المشروع في المرحلة الثانية"، منوها بأنه "يتم حاليا اكمال الاجراءات الادارية لاكمال التعاقد حسب قرار مجلس الوزراء".

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