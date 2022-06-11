2022/06/11 | 18:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8G0c6Jg7AhY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكشف المبكر للصرع عند الاطفال) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكشف المبكر للصرع عند الاطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).