الكاظمي يوجه بنقل جثمان مؤيد البدري إلى العراق

2022/06/11 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بنقل جثمان شيخ المعلقين ومقدم برامج الرياضة مؤيد البدري إلى العراق وإجراء تشييع مهيب له.وذكر قسم الإعلام والإتصال الحكومي في بيان ورد لايرث نيوز، أن “الكاظمي بعث بمواساته وتعازيه في وفاة الشخصية الرياضية المعروفة على المستوى الدولي والقاري والعربي الراحل مؤيد البدري شيخ المعلقين […]

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