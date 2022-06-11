توجيه عاجل من الكاظمي يخص الراحل مؤيد البدري

2022/06/11 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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وصية الراحل" البدري تحول دون ذلكدولة رئيس الوزراء يوجه بنقل جثمانه إلى العراق وإجراء تشييع مهيب له

قسم الإعلام والإتصال الحكومي

بعث رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي، بمواساته وتعازيه في وفاة الشخصية الرياضية المعروفة على المستوى الدولي والقاري والعربي الراحل مؤيد البدري شيخ المعلقين العراقيين، الذي وافاه الأجل في سكوتلاند شمال المملكة المتحدة، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع الرياضي.



موجهًا بنقل جثمان الفقيد إلى بغداد وإجراء مراسيم تشييع رسمي مهيب يليق بإسمه ومكانته وتاريخه الحافل.جاء ذلك عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها معه السيد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وعَبَّرَ رئيس الوزراء في رسالة نقلها إلى نجل الفقيد "زيدون" و عقيلته وجميع أفراد أسرته الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، عن بالغ الحزن وعميق المواساة برحيل هذه الشخصية الإجتماعية والوطنية والرياضية التي مثلت إنموذجاً للعطاء والتميز..



لافتاً إلى أن الوطن فقد برحيله واحداً من شخصياته القيادية والرياضية والاجتماعية المؤثرة.وقدم السيد وزير الشباب والرياضة خالص التعازي لاسرة الفقيد الراحل وجميع اقاربه ومحبيه وكل الاسرة الرياضية في هذا المصاب الأليم..



داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.من جانبه قدم السيد "زيدون" نجل الفقيد الراحل الشكر والتقدير والعرفان الى السيدين رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي والسيد وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال على هذه الالتفاتة الكريمة، مُذكراً أن وصية الراحل أكدت على إجراءمراسم الدفن والتشييع في المكان الذي يتوفاه الله فيه.

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