إزالة أشجار غابات الأمازون تسجل ثاني أعلى معدل خلال آخر 7 سنوات

2022/06/11 | 18:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت إزالة أشجار غابة الأمازون في مايو/ أيار الماضي ثاني أعلى معدل خلال آخر 7 سنوات، حيث تراجعت مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.ونقلت إذاعة “مونت كارلو” بيانات رسمية صدرت أمس الجمعة، أفادت بأن شهر مايو الماضي شهد إزالة 900 كيلومتر مربع من الأشجار، وهي مساحة تعادل 126 […]

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