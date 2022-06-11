استراليا تبلغ نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً

2022/06/11 | 18:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تأهل منتخب أستراليا لكرة القدم تحت 23 سنة، إلى نصف النهائي كأس آسيا، بعد فوزه على تركمانستان بنتيجة 1-0 في مواجهتما على ملعب بونيودكور في طشقند العاصمة الأوزبكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن منتخب أستراليا من تسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 74 بواسطة أوراز […]

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