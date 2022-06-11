صحيفة امريكية : العراق على وشك الغليان وحكومة الكاظمي غير قادرة على ادارة البلاد

2022/06/11 | 19:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..اكد تقرير لصحيفة ستار ان اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، السبت، ان العراق يمر بمأزق خطير بسبب حالة الانسداد السياسي وعدم تشكيل الحكومة على الرغم من مرور ثمانية اشهر على الانتخابات البرلمانية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، […]

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