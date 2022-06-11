الحلبوسي يلتقي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

2022/06/11 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

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التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني، بحضور رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر، ورئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني.

وتبادل الجانبان، خلال الاجتماع، الآراءَ حول الوضع السياسي للعراق وآخر تطورات العملية السياسية.

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