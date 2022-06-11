الكاظمي يقدّم التعازي برحيل شيخ المعلقين مؤيد البدري ويوجّه بإجراء مراسيم تشييع رسمي يليق بإسمه

2022/06/11 | 19:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

قدّم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، تعازيه برحيل شيخ المعلقين العراقيين، مؤيد البدري، فيما وجه بنقل جثمانه إلى العراق.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بعث مواساته وتعازيه في وفاة الشخصية الرياضية المعروفة على المستوى الدولي والقاري والعربي الراحل مؤيد البدري، شيخ المعلقين العراقيين، الذي وافاه الأجل في سكوتلاندا شمال المملكة المتحدة، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع الرياضي”.

وأضاف البيان، أن “الكاظمي وجه بنقل جثمان الفقيد إلى بغداد وإجراء مراسيم تشييع رسمي مهيب يليق باسمه ومكانته وتأريخه الحافل”.

وعبر الكاظمي، عن بالغ الحزن وعميق المواساة برحيل هذه الشخصية الاجتماعية والوطنية والرياضية التي مثلت أنموذجاً للعطاء والتميز”، لافتاً إلى أن “الوطن فقد برحيله واحداً من شخصياته القيادية والرياضية والاجتماعية المؤثرة”.

من جانبه قدّم نجل الفقيد “زيدون”، “الشكر والتقدير والعرفان الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال على هذه الالتفاتة الكريمة”، مُذكراً بأن “وصية الراحل أكدت إجراء مراسم الدفن والتشييع في المكان الذي يتوفاه الله فيه”.

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