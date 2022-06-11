بافل طالباني يصل أربيل على رأس وفد رفيع المستوى.. ماذا سيبحث مع بارزاني؟

2022/06/11 | 19:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكوردستاني يزور رئيس حكومة إقليم كوردستان* استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، اليوم السبت 11 حزيران (يونيو) 2022، وفداً رفيعاً من الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني.وجرى في الاجتماع، الذي حضره عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني […]

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