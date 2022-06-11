ظل البيت للحكومة… وطارت بيه فرد طيره!

2022/06/11 | 19:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش… هناك مثل شعبي عراقي مقتبس منه عنوان المقال “ظل البيت لمطيره..طارت بيه فرد طيره”، فبعد أن كُشف المستور ورُفِع المحظور وإتضحت الأمور أصبح السيناريو الأقرب إلى الواقع الذي بدأت خطوات تنفيذه منذ لحظات إقرار قانون الأمن الغذائي الذي شرّعه البرلمان العراقي ما قد يجعل هذا القانون بديلاً عن إقرار الموازنة […]

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