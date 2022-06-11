الدفاع المدني تكشف تفاصيل حريق سوق البالة في ابو دشير جنوبي بغداد

2022/06/11 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث قبل قليل… 50 فرقة إطفاء تخمد حريقا ألتهم 150 كشك تجاوز بسوق جنوب بغداد وتسجل إصابات بشرية.= = = = = = = = = = = = استنفرت فرق الدفاع المدني جهد فرق الإطفاء في جانب بغداد الكرخ بأقصى درجة ممكنة حتى وصلت إلى 40 فرقة إطفاء تخصصية بكامل طواقمها وأسندتها بـ […]

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