محمد صلاح يتحدث عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية.. وما تشكو منه زوجته

2022/06/11 | 19:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نجم نادي ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح إن تتوّيجه بجائزة الكرة الذهبية على رأس أهدافه، إذ يُرغب في أن يُتوج كأفضل لاعب في العالم.

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