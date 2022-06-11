وكاع رمضان يضع منتخبنا الأولمبي في المقدمة من ركلة جزاء

2022/06/11 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضع المهاجم وكاع رمضان، المنتخب الاولمبي في المقدمة أمام نظيره الاوزبكي.ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.وتقام المباراة على ملعب باختاكور المركزي في العاصمة الاوزبكية طشقند.وسجل رمضان الهدف الاول في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.واحتسب حكم المباراة السعودي محمد الهويش ركلة الجزاء بعد عودته لتقنية […]

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