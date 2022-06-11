الصحة العراقية تكشف ارقاماً جديدة مقلقة عن الحمى النزفية - عاجل

2022/06/11 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم السبت، عن ارقام جديدة للاصابات بمرض الحمى النزفية في العراق.

وقال البدر في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الوزارة سجلت كذلك منذ بداية هذا العام 162 إصابة بمرض الحمى النزفية".

وأشار إلى أن "نصف حالات الإصابة تماثلت للشفاء"، مؤكدا على "أهمية أن تكون هناك توعية للمواطنين من هذا المرض والتعاطي الجدي مع التوجيهات التي تصدرها الوزارة لمواجهة هذا المرض ومنع انتشاره".

وبين أن "المرض تسبب بوفاة 27 شخصا خلال العام الحالي في عموم محافظات البلاد".

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المُعدية التي يمكن أن تتسبب بعلة شديدة تهدد الحياة، ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرِّب، ويمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط، وعادةً لا يكون النَّزيف الداخلي الذي ينتج عن هذه الحالة مهددًا للحياة، لكن الأمراض نفسها يمكن أن تعرِّض الحياة للخطر.

ولغاية هذه اللحظة، لا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، ولكن توجد لقاحات لعدد قليل منها.

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