مانشستر يونايتد على وشك إتمام التعاقد مع دي يونج من برشلونة

2022/06/11 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد، على وشك التعاقد مع الدولي الهولندي، فرينكي دي يونج، لاعب وسط فريق برشلونة، في نافذة الانتقالات الصيفية.

برشلونة يمر بأزمة مالية، والنادي الكتالوني، يتطلع إلى بيع دي يونج مقابل 100 مليون يورو، لتقليل ديوانه، ولم يعد دي يونج ضمن ألوياته.النادي الإسباني مقتنع بأن دي يونج لاعب رائع ويتمتع بصفات فريدة، وإذا كان الوضع أفضل من الآن، لن يكون دي يونج قابلًا للمس، لكن الوضع الحالي، يُجبر برشلونة على العديد من القرارات.وحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد متفائل بشأن التعاقد مع دي يونج في الأيام القليلة المُقبلة.

وأوضح التقرير أن على الرغم من رغبة برشلونة في الحصول على 100 مليون يورو، ألا أن مانشستر يونايتد سوف يدفع 80 مليون للنادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن يقوم مانشستر يونايتد بالإعلان عن الصفقة بعد إنجاز الأمور الورقية مع برشلونة، حيث يُصر إريك تين هاج مدرب اليونايتد الجديد على ضمه.

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