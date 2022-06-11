2022/06/11 | 19:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موعد انطلاق اولى قوافل الحج البرية عبر منفذ عرعر الحدودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحج تحدد موعد انطلاق رحلاتها الجوية والبرية للديار المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحج تحدد موعد انطلاق رحلاتها الجوية والبرية للديار المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).