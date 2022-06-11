2022/06/11 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ACFFzs7zd2I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الحلبوسي وخميس الخنجر في لقاء خاص مع مسعود بارزاني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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