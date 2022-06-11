2022/06/11 | 19:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني مع وفد رفيع من الاتحادالوطني الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lo3OdaaYBlc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني مع وفد رفيع من الاتحادالوطني الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني مع وفد رفيع من الاتحادالوطني الكوردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).