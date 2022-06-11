مكتب حقوق الإنسان في البصرة يطالب بتثبيت العقود والإجراء اليوميين

2022/06/11 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب حقوق الإنسان في البصرة يطالب برفع المطالب المشروعة للعاملين بالعقود والاجراء اليوميين لتثبيتهم طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة اعضاء مجلس النواب عن المحافظة ،برفع المطالب المشروعة للعاملين بالعقود والاجراء اليوميين لتثبيتهم .وذكر المكتب في بيان ” انه يتابع الحراك المستمر من أبناء المحافظة من العقود والاجراء في مختلف مواقع المحافظة […]

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