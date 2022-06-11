2022/06/11 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

طالب متظاهرو محافظة الديوانية باقالة محافظها، مشيرين الى انه حول مدينتهم الى "مدينة التراب" .

التفاصيل مع هذا التقرير الذي اعدته بغداد اليوم:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (" مدينة التراب".. مواطنون يطالبون بإقالة محافظها (تقرير مصور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (" مدينة التراب".. مواطنون يطالبون بإقالة محافظها (تقرير مصور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).