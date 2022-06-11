‏”تلغرام” يطرح ميزات حصرية مقابل خطة اشتراك

2022/06/11 | 19:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.أعلن تطبيق التراسل “تلغرام” عن إطلاقه خطة اشتراك مدفوعة لمستخدميه خلال الشهر الجاري.‏ وقال مؤسس التطبيق، بافل دوروف، في منشور له، أمس الجمعة، إن المستخدمين الذين سيختارون خدمة الاشتراك الجديد “تلغرام بريميوم” سيحصلون على حد أعلى للدردشات والوسائط وتحميل الملفات، وفقا لموقع “تيك كرانش”.وأضاف: “الطريقة الوحيدة للسماح للمعجبين الأكثر تطلبا بالحصول على […]

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