2022/06/11 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، اليوم السبت، على تفعيل توصيات اللجنة النيابية التحقيقية التي تشكلت في 2014 بشأن فاجعة سقوط الموصل.واستذكر شاخوان في بيان تلقته ايرث نيوز، “مرور ثماني سنوات على سقوط محافظة الموصل والفاجعة الأليمة لجريمة سبايكر على يد تنظيم داعش الإرهابي في شهر حزيران عام 2014 وماحدث […]

ظهرت المقالة في ذكرى سقوط الموصل..



نائب رئيس البرلمان يؤكد على تفعيل توصيات اللجنة النيابية التحقيقية التي تشكلت في 2014 أولاً على ايرث نيوز.

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