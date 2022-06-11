رئيسة المفوضية الأوروبية: تقييمنا لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع المقبل

2022/06/11 | 19:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ملاحظة إيجابية يوم السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلة إن المفوضية ستكون مستعدة لوضع اللمسات الأخيرة على تقييمها بشأن ما إذا كان ينبغي التوصية بعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "بحلول نهاية الاسبوع المقبل".

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