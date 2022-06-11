2022/06/11 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

جددت وزارة الكهرباء، السبت، تمسكها بإمدادات الغاز الإيراني، مبينا ان وصول الغاز ينهي ازمة الطاقة في عموم البلاد خلال الصيف الجاري.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " الخطة التي رسمتها الوزارة وصول الإنتاج الى 25 الف ميكاواط في حال استمرار تدفق الغاز الإيراني الى العراق".

وأضاف ان " الـ25 ميكا واط كافية للايصال الطاقة بشكل مريح للمواطن خلال الصيف الجاري كون الوزارة تنتج حاليا نحو 19 الف ميكاوط".

وبشأن الخطط المستقبلية للوزارة ذكر موسى ان "الوزارة تخطط للوصول الى أكثر من 37 ألف ميكاوط خلال السنوات القليلة المقبلة وهي كافية لتوفير الكهرباء على مدار ساعات اليوم".

ويعاني العراق من ازمة مستمرة في قطاع الكهرباء سيما مع فرض العقوبات على إيران ومنع بغداد من تسديد المبالغ الخاصة باستيراد الغاز الإيراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تجدد تعلقها بالغاز الإيراني وتبين حجم انتاجها الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تجدد تعلقها بالغاز الإيراني وتبين حجم انتاجها الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).