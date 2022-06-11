2022/06/11 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أن الجامعات تستعد لأداء الامتحانات النهائية يوم غدا الأحد، بينما تشهد كليات المجموعة الطبية اختبارا تقويميا في المواد التخصصية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "عملا بتوقيتات التقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021 واستكمالا لمتطلبات وآليات التعليم المدمج التي قدمت فيها الطواقم التدريسية في الكليات والمعاهد خمسة ملايين وستا وسبعين محاضرة علمية في التخصصات الطبية والصحية والطب البيطري والتخصصات الهندسية والعلمية والإنسانية كافة تستعد الجامعات الحكومية والأهلية غدا الأحد الموافق 2020/6/12 لأداء الامتحانات النهائية الفصلية والسنوية حسب الأنظمة الدراسية المعتمدة في المؤسسات الجامعية فيما تواصل عدد من الجامعات والكليات اختباراتها النهائية التي انطلقت قبل أسبوع استنادا الى الصلاحيات المخولة لها بتقديم موعد الامتحانات".

وبينت أنه "في هذ السياق تواصل الجامعات الحكومية والأهلية اختبارها التقويمي لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض الذي جاء بواقع مادتين تخصصية للمراحل ما فوق المرحلة الأولى فيما تجري كليات الطب الحكومية امتحانا تقويميا شاملا لطلبة المرحلة السادسة وذلك لتدقيق وترصين مخرجات المجموعة الطبية وتحسين أثرها المباشر في خدمة المجتمع".

وتابعت: "تستمر الامتحانات النهائية لمدة ثلاثة أسابيع الى غاية الثاني من تموز المقبل وهو الموعد الذي تبدأ بعده العطلة الصيفية للتدريسين والطلبة اعتبارا من الثالث من تموز ولغاية الأول من أيلول المقبل فيما ستستقبل الجامعات في الثاني من تشرين الأول عاما دراسيا جديدا 2023/2022 يعتمد التحصيل العلمي الحضوري الكامل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعات تستعد لأداء الامتحانات النهائية غداً الأحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعات تستعد لأداء الامتحانات النهائية غداً الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).